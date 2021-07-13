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Как переработки губят здоровье работников российских компаний

Две трети россиян постоянно перерабатывают. Что делать работодателям, чтобы сохранить здоровье работников и их продуктивность?
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Портал HeadHunter.ru и страховая компания «Росгосстрах жизнь» недавно выяснили, что свыше 70% работающих россиян регулярно перерабатывают. Июньский опрос 2106 респондентов из всех федеральных округов России показал, что около трети респондентов (28%) остаются после работы, потому что не могут или стесняются отказать руководителю или коллегам в помощи с выполнением дополнительных задач.

При этом каждый шестой (16%) сетует на усталость и общее снижение продуктивности, которые мешают выполнять задачи в срок. А каждый седьмой (15%) берет на себя слишком много обязанностей и не рассчитывает время, необходимое на их выполнение.

В России давно сложилась корпоративная культура, в которой не принято ровно в 6 часов вечера вставать с рабочего места и уходить, говорит Виктория Петрова, исполнительный директор консалтинговой компании «ЛюдиPeople». Часто таким образом сотрудники демонстрируют свою лояльность начальству, немалую роль играет и страх перед увольнением за невыполненные задачи, которых в пандемию у каждого работника много, поясняет она.

Переработок стало еще больше во время пандемии – и не только в России, но и во всем мире, говорит партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн. Он приводит в пример западное исследование, которое выявило, что сейчас один из пиков отправки электронных писем приходится на время с 8 до 9 часов вечера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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