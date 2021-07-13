Как переработки губят здоровье работников российских компаний

Как переработки губят здоровье работников российских компанийДве трети россиян постоянно перерабатывают. Что делать работодателям, чтобы сохранить здоровье работников и их продуктивность?
Портал HeadHunter.ru и страховая компания «Росгосстрах жизнь» недавно выяснили, что свыше 70% работающих россиян регулярно перерабатывают. Июньский опрос 2106 респондентов из всех федеральных округов России показал, что около трети респондентов (28%) остаются после работы, потому что не могут или стесняются отказать руководителю или коллегам в помощи с выполнением дополнительных задач.
При этом каждый шестой (16%) сетует на усталость и общее снижение продуктивности, которые мешают выполнять задачи в срок. А каждый седьмой (15%) берет на себя слишком много обязанностей и не рассчитывает время, необходимое на их выполнение.
В России давно сложилась корпоративная культура, в которой не принято ровно в 6 часов вечера вставать с рабочего места и уходить, говорит Виктория Петрова, исполнительный директор консалтинговой компании «ЛюдиPeople». Часто таким образом сотрудники демонстрируют свою лояльность начальству, немалую роль играет и страх перед увольнением за невыполненные задачи, которых в пандемию у каждого работника много, поясняет она.
Переработок стало еще больше во время пандемии – и не только в России, но и во всем мире, говорит партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн. Он приводит в пример западное исследование, которое выявило, что сейчас один из пиков отправки электронных писем приходится на время с 8 до 9 часов вечера.