Как переработки губят здоровье работников российских компаний

Переработок стало еще больше во время пандемии – и не только в России, но и во всем мире, говорит партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн. Он приводит в пример западное исследование, которое выявило, что сейчас один из пиков отправки электронных писем приходится на время с 8 до 9 часов вечера.