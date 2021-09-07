Почему так много россиян работают не по специальности

Почему так много россиян работают не по специальностиИ чем заинтересовать работодателя, если нет диплома по профилю
Более трети выпускников российских вузов не работают по специальности, показал опрос 2583 соискателей из разных регионов России, проведенный порталом hh.ru. Больше половины (58%) выпускников пробовали работать по основному профилю, но передумали из-за маленькой зарплаты (46%), неясных карьерных перспектив (31%) и непривлекательных условия труда (24%).
Сервис Rabota.ru провел похожий опрос – но не среди выпускников, а среди всех имеющих работу. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. И доля не работающих по специальности оказалась еще более внушительной, чем в опросе hh.ru. По данным Rabota.ru, по специальности никогда не работали 43% россиян. Еще 23% имеют опыт в профильной сфере, но сейчас в ней не работают.
Россияне идут в вузы не ради дальнейших карьерных перспектив, а просто потому, что высшее образование считается престижным и само собой разумеющимся, и только после получения диплома задумываются о том, какие карьерные перспективы перед ними открываются, чем на самом деле придется заниматься на рабочем месте и сколько наниматели за это будут платить, считает исполнительный директор консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова.