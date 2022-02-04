Как организовать четырехдневную рабочую неделю в турецком 5-звездочном отеле

Руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова рассказала, что коворкинг открыт для всех сотрудников бэк-офиса группы Совкомбанка и IT-компании «Совкомбанк технологии» вне зависимости от должностного уровня, главное – чтобы их работа была на 100% выполнима на удаленке и не предполагала внешних встреч с партнерами и клиентами. Сотруднику нужно подать заявку на участие, иметь сертификат о вакцинации и загранпаспорт. Решение об участии принимают его непосредственный руководитель и HR-департамент. Всего в группе Совкомбанка работает 22 600 человек, в «Совкомбанк технологиях» – более 1900.