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Как организовать четырехдневную рабочую неделю в турецком 5-звездочном отеле

Совкомбанк начал новаторский эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневный график
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Сотрудники Совкомбанка будут трудиться в Турции – в коворкинге в 5-звездочном отеле на берегу Средиземного моря. Совкомбанк оплатит проживание в отеле по системе «ультра все включено» и авиабилеты. Новый формат работы в течение 2022 г. протестируют около 1000 человек – сотрудники бэк-офиса банка и IT-компании «Совкомбанк технологии», каждый проведет в Турции неделю.

Руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова рассказала, что коворкинг открыт для всех сотрудников бэк-офиса группы Совкомбанка и IT-компании «Совкомбанк технологии» вне зависимости от должностного уровня, главное – чтобы их работа была на 100% выполнима на удаленке и не предполагала внешних встреч с партнерами и клиентами. Сотруднику нужно подать заявку на участие, иметь сертификат о вакцинации и загранпаспорт. Решение об участии принимают его непосредственный руководитель и HR-департамент. Всего в группе Совкомбанка работает 22 600 человек, в «Совкомбанк технологиях» – более 1900.

В случае успеха эксперимента банк увеличит дни пребывания в Турции и введет укороченную неделю для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, чья работа на 100% может выполняться дистанционно. Сначала Совкомбанк расширит проект за пределы коворкинга в Турции, включив в него несколько десятков сотрудников IT-подразделений, рассказала Имаметдинова.

Тур на 50 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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