Как организовать четырехдневную рабочую неделю в турецком 5-звездочном отеле

Как организовать четырехдневную рабочую неделю в турецком 5-звездочном отелеСовкомбанк начал новаторский эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневный график
Сотрудники Совкомбанка будут трудиться в Турции – в коворкинге в 5-звездочном отеле на берегу Средиземного моря. Совкомбанк оплатит проживание в отеле по системе «ультра все включено» и авиабилеты. Новый формат работы в течение 2022 г. протестируют около 1000 человек – сотрудники бэк-офиса банка и IT-компании «Совкомбанк технологии», каждый проведет в Турции неделю.
Руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова рассказала, что коворкинг открыт для всех сотрудников бэк-офиса группы Совкомбанка и IT-компании «Совкомбанк технологии» вне зависимости от должностного уровня, главное – чтобы их работа была на 100% выполнима на удаленке и не предполагала внешних встреч с партнерами и клиентами. Сотруднику нужно подать заявку на участие, иметь сертификат о вакцинации и загранпаспорт. Решение об участии принимают его непосредственный руководитель и HR-департамент. Всего в группе Совкомбанка работает 22 600 человек, в «Совкомбанк технологиях» – более 1900.
В случае успеха эксперимента банк увеличит дни пребывания в Турции и введет укороченную неделю для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, чья работа на 100% может выполняться дистанционно. Сначала Совкомбанк расширит проект за пределы коворкинга в Турции, включив в него несколько десятков сотрудников IT-подразделений, рассказала Имаметдинова.