Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий. Источник, близкий к компании, говорит, что перевод затронет примерно четверть сотрудников «Сибура», что это временная мера, которая продлится несколько месяцев, и что антикризисные меры позволят сократить возможные потери на треть. По словам представителя компании, сокращение рабочих часов – лишь часть комплекса антикризисных мер, в который также входит сокращение затрат на услуги сторонних организаций, пересмотр сроков реализации проектов и перераспределение сырья между производствами. Компания нацелена на сохранение рабочих мест и сотрудников, говорит он.