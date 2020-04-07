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Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Мера, прежде казавшаяся нереалистичной и популистской, обрела актуальность в кризис
Елена Федотова
Варвара Гранкова / для Ведомостей

Предприятия ищут возможности сократить расходы на персонал, а крупнейшие объединения предпринимателей просят правительство упростить процедуру увольнения сотрудников. В новых обстоятельствах стала актуальной инициатива о введении четырехдневной рабочей недели, которую еще недавно экономисты называли нереалистичной и популистской мерой.

«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность.

Четыре дня или ничего

На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий. Источник, близкий к компании, говорит, что перевод затронет примерно четверть сотрудников «Сибура», что это временная мера, которая продлится несколько месяцев, и что антикризисные меры позволят сократить возможные потери на треть. По словам представителя компании, сокращение рабочих часов – лишь часть комплекса антикризисных мер, в который также входит сокращение затрат на услуги сторонних организаций, пересмотр сроков реализации проектов и перераспределение сырья между производствами. Компания нацелена на сохранение рабочих мест и сотрудников, говорит он.

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