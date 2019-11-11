Более 60% работодателей снизят зарплаты при четырехдневной рабочей неделе

Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Меньше работы – меньше денег

Евгений Разумный / Ведомости

61% работодателей считают, что с переходом на четырехдневную рабочую неделю придется снижать зарплаты сотрудникам, показал недавний опрос 1000 работодателей России, проведенный сервисом подбора массового и линейного персонала «Работа.ру». 36% представителей компаний предполагают, что зарплаты не изменятся, и только 3% респондентов даже предвидят повышение зарплат.

Например, на Краснокамском ремонтно-механическом заводе в Пермском крае рабочие трудятся в цехах четыре смены в неделю: две смены днем, потом два дня отдыха и затем две смены ночью, рассказал директор завода Дмитрий Теплов. Каждая смена длится больше положенных восьми часов в день, и в неделю получается 40 часов. По словам Теплова, существующий график всех устраивает. Но если в России введут обязательную 32-часовую рабочую неделю, заводу, возможно, придется увеличить количество смен и нанять новый персонал. Фонд оплаты труда (ФОТ), говорит Теплов, завод увеличить не сможет, значит, придется сокращать зарплаты сотрудников.

Закон не препятствует пропорциональному снижению ФОТ. По словам управляющего партнера юридической фирмы BLS Елены Кожемякиной, самый простой законный способ – снизить премии сотрудникам. Или же компания расстанется с теми, кто получает нынешнюю зарплату, и потом наймет в штат людей, согласных на жалованье на 20% меньше. Другой мерой может стать ввод денежных надбавок, зависящих от объема сделанной работы. Все это позволит снизить ФОТ на 20%, говорит Кожемякина.

Необходимость снижения зарплат – главный недостаток четырехдневной рабочей недели, показало другое, более раннее исследование – совместный опрос «Ведомостей» и HeadHunter. Так считают 48% респондентов. В исследовании приняли участие 200 компаний.

Из опроса «Работа.ру» следует, что многие работодатели предполагают, что сокращение рабочей недели вовсе не означает пропорционального сокращения объема работ. Более половины работодателей (54%) уверены, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю сотрудникам придется дорабатывать в выходные дни, чтобы успевать выполнять свои обязанности.

Однако оплачивать переработки сотрудников в выходные дни готовы лишь 21% работодателей, а 12% компаний – предоставить дополнительные выходные в случае переработок. Большинство компаний (44%) никак не будут компенсировать работу в выходные дни, по данным опроса «Работа.ру».

Напомним, что проведенный в сентябре опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал, что более 80% российских компаний не считают переход на четырехдневную рабочую неделю необходимым и экономически оправданным. В нем участвовали 420 респондентов – представителей крупного и малого бизнеса.

В целом компании видят возможности сократить рабочую неделю, если повысить производительность труда без повышения зарплат, предоставить сотрудникам компенсации и дополнительные отпуска, а также изменить технологии, говорится в исследовании РСПП.

Резервы есть: как ранее сообщила «Ведомостям» гендиректор консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова, опыт более 100 проектов повышения производительности труда в разных отраслях, выполненных «ЛюдиPeople», показал, что на большинстве предприятий сотрудники загружены от 30 до 70% рабочего времени, а остальное рабочее время они просто отсиживают или занимаются личными делами.

Однако, как ранее говорил «Ведомостям» замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, если бы четырехдневная рабочая неделя была выгодна предприятиям, они бы давно на нее перешли, так как закон позволяет работодателю регулировать количество рабочих часов в организации. Однако работодатели этого не делают и не сделают, потому что из-за старения населения предложение на рынке труда все время падает, новые кадры брать негде, считает эксперт.