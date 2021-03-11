Как договориться о высокой зарплатеВосемь советов соискателям, как сделать переговоры о деньгах более эффективными
Проводя переговоры о деньгах, соискатели обычно недополучают от 10 до 50% денег, которые могли бы получить, будь они более эффективными переговорщиками. Вот восемь рекомендаций, как сделать переговоры о деньгах более эффективными.
1. Тщательно готовьтесь к обсуждению финансовых условий. При найме переговоры о деньгах обычно занимают всего 10–20 минут. Но даже в течение этого времени кандидаты чувствуют себя неуверенно и совершают немало ошибок. Основная причина – непонимание переговорных принципов. Кандидаты полагаются на интуицию и здравый смысл, тогда как переговоры не должны основываться на интуиции, они требуют специальных знаний и практики. Вторая причина – кандидаты часто оказываются не готовы к переговорам о деньгах. Многие откладывают их до последнего, надеясь сориентироваться по обстоятельствам. Важно в самом начале сформировать максимально амбициозные финансовые ожидания, обосновать их и продумать стратегию переговоров с каждым из участников процесса найма.
2. Не отдавайте инициативу компании. Часто у кандидатов нет самостоятельной стратегии финансовых переговоров, и они подстраиваются под правила, заданные компанией, а также считают бюджет и зарплатные вилки неприкосновенными и не подлежащими обсуждению. Фраза «это превышает наш бюджет» по-прежнему обладает магическим действием. Услышав ее, кандидаты часто прекращают обсуждение. И напрасно! Если компания осознает высокую ценность кандидата, бюджет оказывается намного более эластичным. Надо смотреть на трудоустройство как на обычную сделку, в которой компания хочет купить ваш труд, а вы готовы ей его продать. Кандидат и работодатель – равные стороны переговоров.
3. Воспринимайте работодателя как игрока в покер. В процессе работы компания обычно честна с сотрудниками, и мы распространяем эту честность на ситуацию найма. Это большая ошибка. Если на работе вы в одной команде с работодателем, то в процессе найма находитесь по разные стороны стола переговоров. Во время переговоров о деньгах рассматривайте работодателя как хитрого и опытного игрока в покер, который будет играть против вас, блефовать и говорить только часть правды. Смело делите надвое то, что он вам говорит, – и продолжайте отстаивать свои условия, если вы понимаете, что станете для компании ценным сотрудником.