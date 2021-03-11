3. Воспринимайте работодателя как игрока в покер. В процессе работы компания обычно честна с сотрудниками, и мы распространяем эту честность на ситуацию найма. Это большая ошибка. Если на работе вы в одной команде с работодателем, то в процессе найма находитесь по разные стороны стола переговоров. Во время переговоров о деньгах рассматривайте работодателя как хитрого и опытного игрока в покер, который будет играть против вас, блефовать и говорить только часть правды. Смело делите надвое то, что он вам говорит, – и продолжайте отстаивать свои условия, если вы понимаете, что станете для компании ценным сотрудником.