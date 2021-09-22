Что так раздражает кандидатов в рассказах работодателей о себеЧто они не откликаются даже на вакансии с зарплатой выше среднерыночной
Постпандемийный рынок труда в 2021 г. больше не принадлежит работодателю, как на пике массовой удаленной работы в 2020 г. Сегодня не только IT, но и ритейл, гостиницы, туризм, рестораны, строительство, банки и фитнес-клубы получают в среднем до двух резюме на вакансию.
За ценных кандидатов устраиваются настоящие войны. Но в погоне за модой на трендовые истории, видеовакансии в TikTok и использование Big Data при подборе персонала многие забывают про описание компании на сайтах поиска работы – и напрасно. Работу кандидаты по-прежнему чаще всего ищут по старинке на hh.ru, superjob.ru и т. п. По данным опроса, проведенного журналом «Директор по персоналу», 68% соискателей не откликаются на вакансии, если их разочаровывает описание компании на сайте поиска работы.
Кандидата устраивает предложение: зарплата выше рыночной, офис в центре, гибкий график, понятные обязанности. Кандидат готов отослать резюме. Кликает на называние и переходит на описание. Читает – и перестает вообще кликать на вакансии этой компании.