За ценных кандидатов устраиваются настоящие войны. Но в погоне за модой на трендовые истории, видеовакансии в TikTok и использование Big Data при подборе персонала многие забывают про описание компании на сайтах поиска работы – и напрасно. Работу кандидаты по-прежнему чаще всего ищут по старинке на hh.ru, superjob.ru и т. п. По данным опроса, проведенного журналом «Директор по персоналу», 68% соискателей не откликаются на вакансии, если их разочаровывает описание компании на сайте поиска работы.