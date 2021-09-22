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Что так раздражает кандидатов в рассказах работодателей о себе

Что они не откликаются даже на вакансии с зарплатой выше среднерыночной
Светлана Сергеева , ведущий эксперт «Актион кадры и HR» (входит в группу «Актион»)

Постпандемийный рынок труда в 2021 г. больше не принадлежит работодателю, как на пике массовой удаленной работы в 2020 г. Сегодня не только IT, но и ритейл, гостиницы, туризм, рестораны, строительство, банки и фитнес-клубы получают в среднем до двух резюме на вакансию.

За ценных кандидатов устраиваются настоящие войны. Но в погоне за модой на трендовые истории, видеовакансии в TikTok и использование Big Data при подборе персонала многие забывают про описание компании на сайтах поиска работы – и напрасно. Работу кандидаты по-прежнему чаще всего ищут по старинке на hh.ru, superjob.ru и т. п. По данным опроса, проведенного журналом «Директор по персоналу», 68% соискателей не откликаются на вакансии, если их разочаровывает описание компании на сайте поиска работы.

Кандидата устраивает предложение: зарплата выше рыночной, офис в центре, гибкий график, понятные обязанности. Кандидат готов отослать резюме. Кликает на называние и переходит на описание. Читает – и перестает вообще кликать на вакансии этой компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных