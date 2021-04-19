Что делать на собеседовании, если у вас неидеальное резюме

Что делать на собеседовании, если у вас неидеальное резюмеКак произвести благоприятное впечатление, если у вас есть перерывы в работе, вы часто переходите с места на место или увольнялись внезапно
После года неопределенности и массовой потери работы (запланированной или вынужденной) кандидатам особенно важно показать себя в лучшем свете перед будущими нанимателями. А нестыковки в резюме – долгие перерывы в работе, частая смена мест или внезапные увольнения – вызывают у менеджеров по подбору персонала сомнения в квалификации и надежности кандидата. Я провела около 3000 собеседований и неоднократно наблюдала, как кандидаты с неидеальными резюме убедительно объясняют нестыковки и отвечают на неудобные вопросы.
Для этого необходимо составить собственную версию событий и придерживаться ее. Не оправдываясь за свои решения и планируя краткие, честные аргументы, вы можете проактивно затронуть эти вопросы и произвести максимально благоприятное впечатление на человека, проводящего собеседование. Ниже я расскажу о трех наиболее распространенных тревожных сигналах в резюме о том, что с кандидатом что-то не ладно, и о наиболее эффективных стратегиях, которые могут применить кандидаты.
Перерывы в работе
Один из частых настораживающих сигналов в резюме – необъяснимые длительные перерывы в работе. Специалист по подбору персонала может заподозрить, что в прошлом у вас были трудности с поиском работы, а это потенциально указывает на низкую производительность или другие недостатки.