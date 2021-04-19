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Что делать на собеседовании, если у вас неидеальное резюме

Как произвести благоприятное впечатление, если у вас есть перерывы в работе, вы часто переходите с места на место или увольнялись внезапно
Патрисия Карл
Варвара Гранкова

После года неопределенности и массовой потери работы (запланированной или вынужденной) кандидатам особенно важно показать себя в лучшем свете перед будущими нанимателями. А нестыковки в резюме – долгие перерывы в работе, частая смена мест или внезапные увольнения – вызывают у менеджеров по подбору персонала сомнения в квалификации и надежности кандидата. Я провела около 3000 собеседований и неоднократно наблюдала, как кандидаты с неидеальными резюме убедительно объясняют нестыковки и отвечают на неудобные вопросы.

Для этого необходимо составить собственную версию событий и придерживаться ее. Не оправдываясь за свои решения и планируя краткие, честные аргументы, вы можете проактивно затронуть эти вопросы и произвести максимально благоприятное впечатление на человека, проводящего собеседование. Ниже я расскажу о трех наиболее распространенных тревожных сигналах в резюме о том, что с кандидатом что-то не ладно, и о наиболее эффективных стратегиях, которые могут применить кандидаты.

Перерывы в работе

Один из частых настораживающих сигналов в резюме – необъяснимые длительные перерывы в работе. Специалист по подбору персонала может заподозрить, что в прошлом у вас были трудности с поиском работы, а это потенциально указывает на низкую производительность или другие недостатки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных