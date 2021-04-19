Что делать на собеседовании, если у вас неидеальное резюме

Для этого необходимо составить собственную версию событий и придерживаться ее. Не оправдываясь за свои решения и планируя краткие, честные аргументы, вы можете проактивно затронуть эти вопросы и произвести максимально благоприятное впечатление на человека, проводящего собеседование. Ниже я расскажу о трех наиболее распространенных тревожных сигналах в резюме о том, что с кандидатом что-то не ладно, и о наиболее эффективных стратегиях, которые могут применить кандидаты.