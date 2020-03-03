Нужно быть честным. Представим, что вы претендуете на позицию проектного менеджера. Важное качество для этой роли – гибкость. Вы пришли на собеседование, идете по офису вместе с рекрутером, он задает вопрос – вроде бы вскользь: как вы относитесь к open space? Большинство кандидатов, глубоко вздохнув и сделав паузу, отвечают: «Open space – здорово, динамично, в стиле культуры сотрудничества и т. д.». Только не замечают, что у них глаз дернулся или пятна на щеках выступили, потому что на самом деле они предпочитают кабинетную систему. Лучше честно сказать: «Открытые планировки не всегда полезны, это, кстати, и исследования подтверждают. Я предпочитаю важные задания выполнять вне шумной зоны, в кабинете или переговорной. Хотя на начальном этапе, когда нужно быстро включиться в работу, open space необходим». Вот так легко и непринужденно кандидат продемонстрирует и честность, и гибкость.