Как правильно рассказать правду на собеседовании
Статья впервые была опубликована в приложении к газете «Ведомости» – «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.
Tо, что на собеседовании нужно говорить правду, вряд ли вызывает сомнения. Вопрос в том, как преподносить эту правду, чтобы создать о себе благоприятное впечатление. Вот пять рекомендаций.
Совет первый. Залог успешного собеседования – хорошо выполненная домашняя работа: сбор подробной и свежей информации о потенциальном работодателе и формулирование ожиданий от работы в компании, профессиональных и личных. Перед собеседованием нужно знать, какие базовые ценности у компании, какой опыт, навыки и личные качества критичны для нанимателя. Но важно не переборщить, чтобы у интервьюера не сложилось впечатления, что кандидат подгоняет свой опыт под требования работодателя.
Нужно быть честным. Представим, что вы претендуете на позицию проектного менеджера. Важное качество для этой роли – гибкость. Вы пришли на собеседование, идете по офису вместе с рекрутером, он задает вопрос – вроде бы вскользь: как вы относитесь к open space? Большинство кандидатов, глубоко вздохнув и сделав паузу, отвечают: «Open space – здорово, динамично, в стиле культуры сотрудничества и т. д.». Только не замечают, что у них глаз дернулся или пятна на щеках выступили, потому что на самом деле они предпочитают кабинетную систему. Лучше честно сказать: «Открытые планировки не всегда полезны, это, кстати, и исследования подтверждают. Я предпочитаю важные задания выполнять вне шумной зоны, в кабинете или переговорной. Хотя на начальном этапе, когда нужно быстро включиться в работу, open space необходим». Вот так легко и непринужденно кандидат продемонстрирует и честность, и гибкость.
Совет второй. Чаще всего соискатели спотыкаются на вопросе о личных качествах, которые они считают недостатками. 90% кандидатов рассказывают о трудоголизме и перфекционизме. Такие ответы считаются не очень правдивыми. Кроме того, у нанимающего менеджера появляется повод задуматься: а способен ли соискатель реально оценить свои личные качества? Допустим, на предыдущем месте работы вам поставлен диагноз ответственного, но излишне эмоционального сотрудника. Как об этом рассказать без ущерба для себя? Вариант: «Работая в команде, я глубоко включаюсь в проект, что порой приводит к эмоциональным всплескам и горячим дискуссиям с коллегами. Ради дела я беру эмоции под контроль, пусть это удается и не сразу».
Совет третий. Рассказывая о причинах ухода из компании, кандидаты часто стараются говорить о бывшем нанимателе максимально нейтрально. В итоге они начинают городить небылицы о реструктуризации, приостановке финансирования проекта и т. д. Но это легко проверить. Часто причиной увольнения бывает если не открытый конфликт, то отсутствие взаимопонимания и неприязнь между сотрудником и руководителем. Эту правду нужно четко и немногословно донести до нанимателя.
Допустим, ваш руководитель – жаворонок, а вы сова. Вы только вошли в офис, а он уже ждет быстрого выполнения задачи. А вы не способны с утра пораньше оперативно сделать презентацию для головного офиса. Зато вечером вы сверхпродуктивны. Но договориться с руководителем, чтобы выполнять важные задания по вечерам, вы не смогли.
Нужно честно сказать: «У меня максимальная продуктивность во второй половине дня, и я готов к работе во внеурочное время, если речь идет о важном проекте. Мой руководитель не был готов обсуждать это».
Совет четвертый. Нужно говорить правду, обсуждая зарплатные ожидания. Часто бывает, что соискатели, которые долго ищут работу, называют заниженные суммы, лишь бы их взяли. Но они не только сильно теряют в деньгах, но и портят впечатление о себе. Рекрутеры прекрасно осведомлены о рыночной стоимости специалистов. Занижая планку, вы показываете, что сами в себе сомневаетесь. Соберите информацию у коллег из вашей отрасли или воспользуйтесь калькуляторами зарплат на сайтах агентств. В любом случае надо называть реальные зарплатные ожидания, так вы демонстрируете способность оценить себя адекватно, а дальше уже дело за переговорами.
Совет пятый. Лучший способ сказать правду – в шутливой форме. На собеседованиях молодым женщинам обязательно зададут вопрос о планах рождения детей. А амбициозных молодых людей непременно спросят, могут ли они гарантировать, что надолго задержатся в компании. Скажите, что всерьез подумываете о полете на Луну, но пока у вас более земные планы. Расскажите, что мечтаете о большой семье с 10 детишками, но сначала надо заработать на хлеб насущный и обеспечить материальную базу.
Не нужно лгать, чтобы казаться лучше. Но правду нужно подавать порциями, наблюдая за реакцией собеседника, чтобы понять оптимальную степень откровенности. При обсуждении сложных тем лучше использовать юмор, чтобы расположить к себе менеджера по подбору персонала.