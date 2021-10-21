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Чему российским HR-специалистам следует поучиться у зарубежных коллег

Шесть привычек западных менеджеров по персоналу, которых нет у российских кадровиков
Вероника Ноговицина , директор банковского департамента Kontakt InterSearch Russia

Принято считать, что зарубежные службы персонала эффективнее отечественных. Отчасти потому, что в российских компаниях менеджеры по персоналу появились лишь в 1990-х гг., на 20 лет позже, чем на Западе. Что же российским HR следует перенять у опыта зарубежных коллег?

1. Подбор, основанный на рекомендациях действующих сотрудников. Западные HR по большей части обращаются к коллегам, подбирая новых сотрудников в компанию. Такая система позволяет нанимать людей, которые с большей вероятностью впишутся в существующие команды и корпоративную культуру. Так закрывают большую часть позиций в Facebook и Google. В России этим пользуются значительно реже. Российские HR привыкли к стандартному процессу отбора по резюме, тестам и собеседованиям. Часто поиск ведется конфиденциально. Кроме того, пока в стране не воспринимается нормальным написать своему другу из этой компании: «Увидел у вас интересную вакансию, можешь порекомендовать меня?» Это расценивается как неуместная просьба, а человека часто обвиняют в том, что он захотел воспользоваться связями. Хотя во всем мире эта практика распространена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных