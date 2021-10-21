1. Подбор, основанный на рекомендациях действующих сотрудников. Западные HR по большей части обращаются к коллегам, подбирая новых сотрудников в компанию. Такая система позволяет нанимать людей, которые с большей вероятностью впишутся в существующие команды и корпоративную культуру. Так закрывают большую часть позиций в Facebook и Google. В России этим пользуются значительно реже. Российские HR привыкли к стандартному процессу отбора по резюме, тестам и собеседованиям. Часто поиск ведется конфиденциально. Кроме того, пока в стране не воспринимается нормальным написать своему другу из этой компании: «Увидел у вас интересную вакансию, можешь порекомендовать меня?» Это расценивается как неуместная просьба, а человека часто обвиняют в том, что он захотел воспользоваться связями. Хотя во всем мире эта практика распространена.