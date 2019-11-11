Светлана Труханович отдала пост председателя совета директоров банка «Восточный» Артему Аветисяну
Светлана Труханович покинула пост председателя совета директоров банка «Восточный». Ее место займёт совладелец банка Артем Аветисян. Труханович же останется в компании в должности заместителя председателя правления. Об этом сообщила пресс-служба.
Светлана Труханович проходила обучение в Невском институте, а также в Университет Оклахомы в США. Свою карьеру начала в 2003 г. с должности старшего аналитика в AVK Securities & Finance. Позже работала в компаниях Advanced Research, «Ренорд Инвест», «ТКБ Капитал», «Уралсиб Капитал», BRC Capital и Global Finance. Возглавила совет директоров банка «Восточный» 1 июля 2019 г.
Артем Аветисян закончил Финансовую академию при Правительстве России по специальности «Финансы и кредит». Сразу после обучения стал заместителем генерального директора ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс». Позже он учредил компанию ЗАО «Независимый экспертно-оценочный центр», преобразованную через семь лет в Консалтинговую группу «НЭО Центр». В 2011 г. Аветисян возглавил направление «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив. Затем был избран председателем общероссийского сообщества предпринимателей «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». С 2012 г. являлся членом Экспертного совета при Правительстве России.