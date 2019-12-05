София Малявина назначена гендиректором АНО «Национальные приоритеты»
Кабинет министров учредил АНО «Национальные приоритеты» и назначил ее гендиректором Софию Малявину. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Новая организация создана для координации коммуникационной работы по национальным проектам.
София Малявина закончила Тольяттинскую академию управления по специальности «филология». Работала в Министерстве промышленности и энергетики, Министерстве здравоохранения и социального развития, Администрации президента и Счетной палате. До нового назначения занимала посты заместителя руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой и ответственного секретаря совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.