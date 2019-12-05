София Малявина назначена гендиректором АНО «Национальные приоритеты»

София Малявина закончила Тольяттинскую академию управления по специальности «филология». Работала в Министерстве промышленности и энергетики, Министерстве здравоохранения и социального развития, Администрации президента и Счетной палате. До нового назначения занимала посты заместителя руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой и ответственного секретаря совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.