Садовничий останется ректором МГУ ещё на пять лет
Владимир Путин подписал указ о переназначении Виктора Садовничего ректором МГУ им. М.В.Ломоносова на пять лет, следует из документа, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом президент продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора СПбГУ на тот же срок.
Виктор Садовничий закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, имеет степень доктора физико-математических наук. Вся его карьера связана с работой в университете: ассистент, доцент кафедры теории функций и функционального анализа механико-математического факультета, заместитель декана механико-математического факультета, проректор МГУ. Ректор Московского университета с 1992 г.
Николай Кропачев закончил Ленинградский государственный университет, имеет статус доктора юридических наук. За 23 года прошёл путь от ассистента кафедры уголовного права до первого проректора и декана юридического факультета СПбГУ. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета с 2008 г.