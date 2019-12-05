Садовничий останется ректором МГУ ещё на пять лет

Владимир Путин подписал указ о переназначении Виктора Садовничего ректором МГУ им. М.В.Ломоносова на пять лет, следует из документа, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом президент продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора СПбГУ на тот же срок.