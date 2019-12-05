Дмитрий Лякишев стал новым постпредом России при ВТО

Лякишев закончил МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук. До нового назначения работал заместителем постоянного представителя России при Европейском союзе, два года руководил группой Минэкономразвития в составе постпредства России при ЕС, курировал проблематику торгово-экономических отношений. Ранее занимал должность директора департамента международного сотрудничества Банка России и руководителя подразделения, обеспечивавшего взаимодействие с ВТО в постпредстве России при ООН. Он также участвовал в переговорном процессе по присоединению России к ВТО на должности начальника отдела департамента торговых переговоров Минэкономразвития.