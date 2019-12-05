Николай Зеленкевич стал гендиректором «Крымских морских портов»
Николай Зеленкевич назначен генеральным директором ГУП «Крымские морские порты», сообщает пресс-служба Минтранса республики. С февраля по октябрь этот пост занимал Сергей Квасов.
Зеленкевич закончил Керченский морской технологический институт, Одесский национальный государственный университет и Керченский государственный технологический университет. До назначения семь лет работал в филиале ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», где прошел путь от советника начальника до директора торгового порта.