Николай Зеленкевич стал гендиректором «Крымских морских портов»

Зеленкевич закончил Керченский морской технологический институт, Одесский национальный государственный университет и Керченский государственный технологический университет. До назначения семь лет работал в филиале ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», где прошел путь от советника начальника до директора торгового порта.