Евгений Колбин назначен гендиректором SberCloud

Евгений закончил Лондонскую школу бизнеса, имеет степень MBA. Карьеру в Сбербанке начал в 2014 г. директором дивизиона «Цифровой корпоративный банк». За время работы он создал новый интернет-банк для юридических лиц. Кроме того, принимал участие в разработке линейки продуктов дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов и развитии экосистемы небанковских сервисов «Сбербанк Бизнес Онлайн». Исполнять обязанности руководителя дивизиона будет управляющий директор Анна Лоевская.