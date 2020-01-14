Дмитрий Марков стал гендиректором VisionLabs

Марков окончил Московский технический университет связи и информатики, а также получил степень MBA Калифорнийского государственного университета. В 2008–2011 гг. руководил департаментом строительства и развития сети ОАО «Комстар-ОТС». С 2011 г. занимал пост директора программы в ПАО «НИС Глонасс» и был ответственным за создание госсистемы реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс». В 2014 г. Марков был избран гендиректором «НИС Глонасс». До назначения в VisionLabs он работал директором по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика».