Мухтасарова назначена вице-президентом ВЭБа

Татьяна Мухтасарова закончила Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Позднее прошла курс профессиональной переподготовки в научном центре «Сколково» и получила диплом с квалификацией в сфере управления инновационными проектами. В 2011–2019 гг. работала в департаменте здравоохранения Москвы. С 2013 г. занимала пост первого заместителя руководителя департамента. В 2019 г. Мухтасарова стала министром здравоохранения Московской области, но в ноябре прошлого года покинула эту должность.