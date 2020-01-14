Возиянов назначен главой подразделения ФСК в Петербурге

Михаил Возиянов закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «системы автоматического управления». Кроме того, обучался на курсах по менеджменту, маркетингу и стратегическому планированию. До нового назначения он с 2009 г. руководил компанией «ЮИТ Санкт-Петербург», а также был старшим вице-президентом финского YIT в России.