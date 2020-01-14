Возиянов назначен главой подразделения ФСК в Петербурге
Руководство группы компаний ФСК назначило генеральным директором ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» Михаила Возиянова, сообщила пресс-служба организации. Он займется общим оперативным управлением работы компаний подразделения, а также развитием деятельности группы на Северо-Западе России.
Михаил Возиянов закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «системы автоматического управления». Кроме того, обучался на курсах по менеджменту, маркетингу и стратегическому планированию. До нового назначения он с 2009 г. руководил компанией «ЮИТ Санкт-Петербург», а также был старшим вице-президентом финского YIT в России.
Группа компаний ФСК занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Сейчас на территории Петербурга и Ленобласти компания реализует пять проектов общей площадью более 670 000 кв. м.