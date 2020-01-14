Руководителем «Нева-металл» избран Игорь Ветер
Генеральным директором АО «Нева-металл» избран Игорь Ветер, сообщает пресс-служба организации. Он займется интеграцией предприятия в цепочку поставки продукции «Северсталь».
Ветер закончил Череповецкое Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники по специальности «командно-инженерная радиосвязь, английский язык» и Сибирский институт права, экономики и управления по специальности «менеджмент организации». В компаниях, входящих в ПАО «Северсталь», Игорь Ветер работает с 2004 г. С марта 2017 г. он возглавлял совместное предприятие «Северстали» и японской Mitsui АО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск».
Компания АО «Нева-металл» входит в транспортный сегмент дивизиона ПАО «Северсталь». Компания находится на территории третьего района морского порта Санкт-Петербург и специализируется на перевалке контейнерных и генеральных грузов, поступающих морским, железнодорожным и автомобильным транспортом на терминал.