Руководителем «Нева-металл» избран Игорь Ветер

Ветер закончил Череповецкое Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники по специальности «командно-инженерная радиосвязь, английский язык» и Сибирский институт права, экономики и управления по специальности «менеджмент организации». В компаниях, входящих в ПАО «Северсталь», Игорь Ветер работает с 2004 г. С марта 2017 г. он возглавлял совместное предприятие «Северстали» и японской Mitsui АО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск».