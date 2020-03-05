Бывший замминистра экономического развития Шипов перешел в «Уралхим»

В новой должности Шипов займется вопросами цифровой трансформации компании, а также поиском новых ниш для развития бизнеса и созданием новых цифровых продуктов и сервисов. Шипов отметил, что его предыдущая работа была связана с государственным регулированием в экономике. Теперь он хотел бы «получить новый опыт и попробовать свои силы в проектах, связанных с цифровой трансформацией реального бизнеса».