Бывший замминистра экономического развития Шипов перешел в «Уралхим»
Статс-секретарь – замминистра экономического развития Савва Шипов перешел в компанию «Уралхим» на должность заместителя генерального директора, сообщила пресс-служба компании. С поста замминистра он ушел по собственному желанию.
В новой должности Шипов займется вопросами цифровой трансформации компании, а также поиском новых ниш для развития бизнеса и созданием новых цифровых продуктов и сервисов. Шипов отметил, что его предыдущая работа была связана с государственным регулированием в экономике. Теперь он хотел бы «получить новый опыт и попробовать свои силы в проектах, связанных с цифровой трансформацией реального бизнеса».
Шипов работал в Минэкономразвития с 2009 г. До 2011 г. он занимал должность директора департамента государственного регулирования в экономике. С 2011 по 2016 г. работал руководителем Федеральной службы по аккредитации. С июня 2016 г. был заместителем министра экономического развития.