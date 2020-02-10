Подготовкой макроэкономических прогнозов займется выходец из мэрии Москвы
Минэкономразвития покидают сразу три замминистра
Новым замминистра экономического развития по макроэкономике может быть назначена замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и сотрудник мэрии. Сама она комментировать возможное назначение не стала.
Крючкова пришла работать в мэрию с Решетниковым, к которому относится с большим уважением, говорит сотрудник мэрии. По его информации, она неоднократно ездила в Пермь – консультировать Решетникова, когда он был губернатором края.
«Ведомости» направили запросы представителям Минэкономразвития и правительства Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил.
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