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Подготовкой макроэкономических прогнозов займется выходец из мэрии Москвы

Минэкономразвития покидают сразу три замминистра
Анна Червонная
Новым замминистра экономического развития по макроэкономике может быть назначена Полина Крючкова (на фото) /Евгений Биятов / РИА

Новым замминистра экономического развития по макроэкономике может быть назначена замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и сотрудник мэрии. Сама она комментировать возможное назначение не стала.

Крючкова пришла работать в мэрию с Решетниковым, к которому относится с большим уважением, говорит сотрудник мэрии. По его информации, она неоднократно ездила в Пермь – консультировать Решетникова, когда он был губернатором края.

«Ведомости» направили запросы представителям Минэкономразвития и правительства Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил.

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