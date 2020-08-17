Павел Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk
Основатель и генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский покинул свой пост, сообщила компания. Временно исполняющим обязанности главы золотодобытчика назначен Максим Мещеряков.
Масловский является одним из основателей компании «Токур-золото». Спустя год после создания он купил лицензию на разработку месторождения в Амурской области. Позднее организовал компанию Petropavlovsk. С 2011 по 2014 г. был членом Совета Федерации от Амурской области.
Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы компании сосредоточены в Амурской области.