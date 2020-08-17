Дмитрий Кривенко уволен с должности директора «Крымавтодора»

Кривенко закончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. С 2002 по 2004 г. работал главным специалистом управления по дорожному хозяйству ЗАО «Лукойл – Нефтегазстрой». Позднее был замгендиректора ООО «Интердорстрой», генеральным директором ООО «Инждорстрой» и исполнительным директором ООО «Дорсервис». В 2015 — 2017 гг. занимал пост замначальника управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Федерального дорожного агентства. Руководил «Крымавтодором» с 2018 г.