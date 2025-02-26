Советником главы Росавиации стал участник «Времени героев» Александр Шептухин
Участник президентской программы «Время героев» Александр Шептухин назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте программы. «Ведомости» также писали о назначении Шептухина 25 февраля.
В мае 2024 г. он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. Стажировку Шептухин прошел в Росавиации и «Аэрофлоте». Его наставником выступил вице-премьер Виталий Савельев.
На новом посту Шептухин будет отвечать за развитие взаимодействия между Росавиацией и министерством обороны РФ.
«За время обучения я детально погрузился в работу сферы гражданской авиации России, изучил ее структуру, понаблюдал, как работает этот механизм, и предложил свои пути оптимизации процесса. <…> Во время стажировки я включился в разработку нескольких инициатив, которые в данный момент уже находятся на стадии реализации. Планирую продолжить активную и плодотворную работу на благо отечественной авиации», – сказал советник.
Шептухин родился в городе Ахтубинске Астраханской области в 1987 г. В 2010 г. окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. За выполнение боевых задач в зоне спецоперации в прошлом году получил звание Героя России, награжден медалью российского военного летчика Петра Нестерова.
Запустить программу «Время героев» Путин поручил в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 г. Целью является подготовка руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. Из них 20 человек уже получили новые посты, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, и. о. главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и др. С ноября 2024 г. по январь 2025 г. для участия в программе был проведен дополнительный набор.