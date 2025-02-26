Советником главы Росавиации стал участник «Времени героев» Александр Шептухин

Запустить программу «Время героев» Путин поручил в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2024 г. Целью является подготовка руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Изначально из 21 000 заявок для участия были отобраны 83 человека. Из них 20 человек уже получили новые посты, в том числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, и. о. главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и др. С ноября 2024 г. по январь 2025 г. для участия в программе был проведен дополнительный набор.