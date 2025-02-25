Участник «Времени героев» Диденко трудоустроен в администрацию президента

За свои военные заслуги Диденко получил орден Мужества и медаль Суворова. Участник «Времени героев» рассказывал, что обучение в проекте помогло ему приобрести большой объем знаний в различных областях. Он также подчеркнул важность налаживания связей с единомышленниками. Во время стажировки Диденко работал как раз в управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, куда теперь его взяли на работу.