Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Участник «Времени героев» Диденко трудоустроен в администрацию президента

Ведомости

Участник проекта «Время героев» Денис Диденко назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Об этом сообщили в Telegram-канале программы.

Это управление в структуре АП появилось после президентских выборов 2024 г. Его начальником является Александр Харичев. Подразделение отвечает в том числе за избирательные кампании.

Диденко стал одним из 83 участников образовательной программы «Время героев», которую инициировал президент Владимир Путин. Главная цель этого проекта – подготовить опытных руководителей из числа военных для работы в государственных и муниципальных органах.

За свои военные заслуги Диденко получил орден Мужества и медаль Суворова. Участник «Времени героев» рассказывал, что обучение в проекте помогло ему приобрести большой объем знаний в различных областях. Он также подчеркнул важность налаживания связей с единомышленниками. Во время стажировки Диденко работал как раз в управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, куда теперь его взяли на работу.

Еще один участник «Времени героев» Александр Шептухин, по данным «Ведомостей», назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Свою стажировку Герой России и летчик первого класса проходил в Росавиации и «Аэрофлоте», а его наставником был заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Мне удалось набраться опыта и знаний в актуальных вопросах развития гражданской авиации нашей страны, – отмечал Шептухин. – Познакомился со структурой, департаментами и коллективами этих двух организаций, ознакомился с внутренней работой аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", встретился с первокурсниками Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации».

3 февраля сообщалось, что участник программы «Время героев» Андрей Порошин стал советником главы Минприроды РФ Александра Козлова. 4 февраля участник Николай Сергиенко получил пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

4 февраля стало известно, что в отборе на программу «Время героев» число Героев России выросло на 53%. Бойцы и ветераны с опытом и знаниями стали проявлять больше интереса к участию, поэтому отбор, по данным организаторов, будет непростым. Общее же число заявок на отбор составило более 65 500.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных