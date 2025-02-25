Участник «Времени героев» Диденко трудоустроен в администрацию президента
Участник проекта «Время героев» Денис Диденко назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Об этом сообщили в Telegram-канале программы.
Это управление в структуре АП появилось после президентских выборов 2024 г. Его начальником является Александр Харичев. Подразделение отвечает в том числе за избирательные кампании.
Диденко стал одним из 83 участников образовательной программы «Время героев», которую инициировал президент Владимир Путин. Главная цель этого проекта – подготовить опытных руководителей из числа военных для работы в государственных и муниципальных органах.
За свои военные заслуги Диденко получил орден Мужества и медаль Суворова. Участник «Времени героев» рассказывал, что обучение в проекте помогло ему приобрести большой объем знаний в различных областях. Он также подчеркнул важность налаживания связей с единомышленниками. Во время стажировки Диденко работал как раз в управлении президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, куда теперь его взяли на работу.
Еще один участник «Времени героев» Александр Шептухин, по данным «Ведомостей», назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Свою стажировку Герой России и летчик первого класса проходил в Росавиации и «Аэрофлоте», а его наставником был заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.
«Мне удалось набраться опыта и знаний в актуальных вопросах развития гражданской авиации нашей страны, – отмечал Шептухин. – Познакомился со структурой, департаментами и коллективами этих двух организаций, ознакомился с внутренней работой аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", встретился с первокурсниками Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации».
4 февраля стало известно, что в отборе на программу «Время героев» число Героев России выросло на 53%. Бойцы и ветераны с опытом и знаниями стали проявлять больше интереса к участию, поэтому отбор, по данным организаторов, будет непростым. Общее же число заявок на отбор составило более 65 500.