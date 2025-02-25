РАНХиГС будет оператором некоторых региональных программ «Время героев»По федеральному проекту назначения уже получили 25 из 83 человек, которые проходят обучение на первом потоке
РАНХиГС готов выступить оператором программ, которые будут запущены в регионах по аналогии с федеральным проектом «Время героев». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
«Каждый регион будет делать свою образовательную программу. У нас нет никакой монополии. Но свои услуги мы предлагать будем и готовы выступить операторами этой программы на базе наших филиалов. Но также готовы выступить консультантами, экспертами, помочь собрать программу на региональном уровне. Но у регионов есть право самим определять, как запускать программу», – сказал Комиссаров.
РАНХиГС уже начала помогать организовывать региональные программы в Хабаровском крае, Липецкой, Белгородской, Рязанской, Калужской, Омской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал ректор «Ведомостям».
Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» 14 декабря 2024 г. заявил, что необходимо расширить федеральный проект «Время героев» на регионы. Он говорил, что он уже есть в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ставропольском крае. Эта тема обсуждалась на семинарах в мастерской управления «Сенеж» 28–30 ноября, писали «Ведомости» 3 декабря 2024 г. и 21 января 2025 г.
На федеральной программе «Время героев» продолжают обучение 83 человека – оно рассчитано на два года. Кроме того, завершился прием заявок на второй поток, начинается отбор участников. Обучение начнется летом.
«Для тех, кто учится на первом потоке, после общения с ними президента летом прошлого года образовательная программа сильно изменилась. Владимир Путин тогда принял решение, что участники программы не возвращаются на фронт. До этого программа выстраивалась так, что участники должны проходить модульное обучение, которое чередуется с их возвращением к местам службы. И после решения президента мы переделали программу. Теперь она состоит из образовательных модулей другой продолжительности и межмодульной работы с наставниками», – говорит Комиссаров.
Каждый участник программы из первого потока прикреплен к наставнику по месту прохождения стажировки, отмечает Комиссаров. Часть участников уже получили предложения о работе, кто-то пока нет. По словам Комиссарова, 25 человек из потока уже получили «серьезные назначения».
«Для тех, кто пока не определился с местом постоянной работы, есть выбор и возможность попробовать себя в разных сферах. Например, они проходят стажировку в регионе, но могут попросить потом постажироваться в федеральной структуре, а кто-то наоборот – и мы такую возможность даем. Мы планируем, что по окончании двухлетней программы обучения все участники получат предложения о постоянной работе», – говорит ректор.