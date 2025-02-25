РАНХиГС будет оператором некоторых региональных программ «Время героев»

«Для тех, кто учится на первом потоке, после общения с ними президента летом прошлого года образовательная программа сильно изменилась. Владимир Путин тогда принял решение, что участники программы не возвращаются на фронт. До этого программа выстраивалась так, что участники должны проходить модульное обучение, которое чередуется с их возвращением к местам службы. И после решения президента мы переделали программу. Теперь она состоит из образовательных модулей другой продолжительности и межмодульной работы с наставниками», – говорит Комиссаров.