Новым председателем ВККС стал судья Владимир Попов

Попов родился 1967 г. Он работает судьей с 2004 г. С августа 2014 г. Попов занимал должность судьи ВС РФ второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам, а с октября 2020 г. – председатель второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорах ВС РФ.