Новым председателем ВККС стал судья Владимир Попов

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ избрала новым главой судью, председателя второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ Владимира Попова. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Процедуру голосования вел председатель ВС РФ Игорь Краснов по видеосвязи. За кандидатуру Попова проголосовали все члены коллегии. После избрания новый глава ВККС продолжил заседание.

До него пост главы ВККС занимал Николай Тимошин, он ушел на должность заместителя председателя ВС.

Попов родился 1967 г. Он работает судьей с 2004 г. С августа 2014 г. Попов занимал должность судьи ВС РФ второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам, а с октября 2020 г. – председатель второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорах ВС РФ.

