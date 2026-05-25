Татьяна Потяева покидает пост омбудсмена Москвы
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покидает пост и переходит на новую работу. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.
По словам Лантратовой, Потяева займет должность советника мэра Москвы. «Насколько мне известно, в новой должности она будет в том числе заниматься взаимодействием с уполномоченными», – написала Лантратова в Max.
Известно, что Потяева была назначена уполномоченной по правам человека в Москве в 2014 г. Дважды она переназначалась на эту должность – в 2019 и 2024 г. Федеральный омбудсмен отметила вклад Потяевой в работу института защиты прав человека в столице.
По словам Лантратовой, за время работы на посту московского омбудсмена были созданы экспертный и молодежный советы, совет отцов, а также выстроена работа в период пандемии и во время спецоперации на Украине, включая помощь военнослужащим и их семьям. Кроме того, Потяева внесла более 50 законодательных инициатив.
Лантратова также сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с новым уполномоченным по правам человека в Москве. Имени кандидата на вакантный пост она не назвала.
14 мая Лантратову избрали новым федеральным омбудсменом. Ее кандидатуру поддержал 301 парламентарий Госдумы, против выступили четыре депутата, еще двое воздержались. Предыдущий уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова занимала эту должность с 2016 г.