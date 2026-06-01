В РЖД сменился заместитель гендиректора
На этом посту он сменил Шевкета Шайдуллина, который занимал должность с 2017 г. и принял решение выйти на заслуженный отдых.
Пястолову 58 лет, он работает на железнодорожном транспорте более 35 лет. До этого он был гендиректором Федеральной пассажирской компании (ФПК). Также в разные годы он занимал должности первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги, начальника Северо-Кавказской железной дороги.
Новым руководителем ФПК станет Дмитрий Пегов, который до этого занимал должность заместителя генерального директора РЖД – начальника дирекции тяги. В компании отметили, что более шести лет он курировал пассажирские перевозки, а последние 2,5 года отвечал за работу локомотивного комплекса.
Должность заместителя генерального директора РЖД – начальника дирекции тяги займет Евгений Ларин. До назначения он был первым заместителем начальника этой дирекции. Известно, что он начал карьеру помощником машиниста электровоза, затем возглавлял Восточно-Сибирскую дирекцию тяги и более шести лет работал первым заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги.
18 марта сообщалось, что РЖД планирует сократить центральный аппарат на 15%. Глава компании Олег Белозеров рассказывал, что сокращения коснутся порядка 6000 человек.