Елизавета Фокина стала новым директором парка Горького

В марте кадровые перестановки также произошли в музее-заповеднике «Архангельское». Его генеральным директором была назначена Елена Харламова, возглавлявшая до этого департамент музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ. Прежний руководитель «Архангельского» Вадим Задорожный покинул должность по собственному желанию.