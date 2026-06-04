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Елизавета Фокина стала новым директором парка Горького

Ведомости

Гендиректор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина назначена новым руководителем парка Горького. Об этом рассказали в департаменте культуры Москвы.

«В новой должности она продолжит работу по масштабному обновлению и развитию одного из главных парков столицы», – говорится в сообщении.

Поясняется, что предыдущий директор парка Елена Лупина покинула пост по состоянию здоровья, подав соответствующее заявление. Она трудилась на этой должности с апреля 2022 г.

Парк Горького является одним из крупнейших общественных пространств Москвы. Он занимает более 212 га и включает в себя центральную часть парка, Нескучный сад, Парк искусств «Музеон» и природный заказник «Воробьевы горы».

В марте кадровые перестановки также произошли в музее-заповеднике «Архангельское». Его генеральным директором была назначена Елена Харламова, возглавлявшая до этого департамент музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ. Прежний руководитель «Архангельского» Вадим Задорожный покинул должность по собственному желанию.

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