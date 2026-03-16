Назначены новые руководители РОСИЗО и музея-заповедника «Архангельское»
Новые руководители назначены в департамент музеев и поддержки циркового искусства министерства, музейно-выставочный центр РОСИЗО и музей-заповедник «Архангельское». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры назначен Иван Лыкошин. С 2025 г. он возглавлял музейно-выставочный центр РОСИЗО. До этого работал куратором в Фонде развития современного искусства и руководил отделом мероприятий парка «Зарядье». Также на протяжении шести лет он занимается развитием проекта «Московская Арт Премия».
Пост директора РОСИЗО займет Георгий Москвичев. По словам Любимовой, центр продолжит реализацию действующих проектов и запустит новые инициативы.
Гендиректором музея-заповедника «Архангельское» назначена Елена Харламова. До этого она занимала должность директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры. Под ее руководством, как отметила министр, федеральные музеи показали рост посещаемости, а также увеличилось число региональных проектов. До 2022 г. Харламова была министром культуры и туризма Московской области. Отмечается, что предыдущий руководитель музея-заповедника Вадим Задорожный покинул должность по собственному желанию.
14 января Любимова также объявила о смене руководителей Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Третьяковку возглавила Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая Пушкинский музей и РОСИЗО. А новым руководителем ГМИИ им. А. С. Пушкина была назначена Екатерина Проничева, которая до этого руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.