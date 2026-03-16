Назначены новые руководители РОСИЗО и музея-заповедника «Архангельское»

Гендиректором музея-заповедника «Архангельское» назначена Елена Харламова. До этого она занимала должность директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры. Под ее руководством, как отметила министр, федеральные музеи показали рост посещаемости, а также увеличилось число региональных проектов. До 2022 г. Харламова была министром культуры и туризма Московской области. Отмечается, что предыдущий руководитель музея-заповедника Вадим Задорожный покинул должность по собственному желанию.