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Александр Иконников возглавил совет директоров «СКБ Контур»

Ведомости

Председателем совета директоров «СКБ Контур» стал Александр Иконников. Он сменил на этом посту Дмитрия Мраморова, который в апреле 2026 г. был назначен генеральным директором, сообщили в компании.

Иконников входил в совет директоров компании последние три года, специализируясь на вопросах повышения эффективности работы. Он является одним из основателей и председателем наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, входит в правление Глобальной организации директорских институтов (GNDI), а также участвует в работе экспертного совета по корпоративному управлению и комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления при Банке России. Кроме того, Иконников обладает международной квалификацией IoD Chartered Director Британского института директоров.

Мраморов, комментируя назначение, отметил, что Иконников сыграл важную роль в формировании системы корпоративного управления компании и способствовал развитию новых компетенций внутри менеджмента.

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Мраморов возглавил «СКБ Контур» 19 апреля 2026 г., сменив на посту генерального директора Михаила Сродных. Последний сохранил место в совете директоров компании. Известно, что с 2009 по 2019 г., Мраморов уже руководил «СКБ Контур», а в последние шесть лет занимал должность председателя совета директоров.

«СКБ Контур» – российская группа компаний, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для бизнеса. Ключевые направления ее бизнеса: электронный документооборот, онлайн-бухгалтерия, электронная подпись, проверка контрагентов, сервисы для коммуникаций, информационная безопасность и онлайн-кассы.

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