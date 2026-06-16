Александр Иконников возглавил совет директоров «СКБ Контур»

Иконников входил в совет директоров компании последние три года, специализируясь на вопросах повышения эффективности работы. Он является одним из основателей и председателем наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, входит в правление Глобальной организации директорских институтов (GNDI), а также участвует в работе экспертного совета по корпоративному управлению и комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления при Банке России. Кроме того, Иконников обладает международной квалификацией IoD Chartered Director Британского института директоров.