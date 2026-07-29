Участник «Времени героев» Готманов назначен директором направления в ВЭБ.РФ

Готманов родился в 1987 г. В 2022 г. был мобилизован, до этого работал специалистом в коммерческой компании. За проявленный в ходе службы героизм награжден орденом мужества и медалью «За отвагу». Он стал участником второго потока программы «Время героев» в 2025 г.