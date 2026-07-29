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Участник «Времени героев» Готманов назначен директором направления в ВЭБ.РФ

Ведомости

Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Артем Готманов назначен директором по направлению пространственного планирования и девелопмента в блок «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ.РФ. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель программы.

Готманов рассказал, что благосостояние страны строится на устойчивой и сильной экономике. Задача ВЭБ.РФ поддерживать и ускорять этот рост, отметил он. Для этого нужны новые производства, современная инфраструктура и проекты, которые развивают территории, повышают качество жизни людей и дают экономический результат, неразрывно связанный с социальным, заявил Готманов.

«Для ВЭБа большая честь помогать ветеранам СВО реализовать себя в гражданской жизни. Их опыт, жизненные установки, чувство ответственности за страну – это большая ценность для всего общества», – подчеркнул наставник Готмана, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Шувалов отметил, что его подопечный – опытный и подготовленный человек. Он уверен, что Готманов проявит себя в профессиональной деятельности и усилит команду ВЭБ.РФ.

Готманов родился в 1987 г. В 2022 г. был мобилизован, до этого работал специалистом в коммерческой компании. За проявленный в ходе службы героизм награжден орденом мужества и медалью «За отвагу». Он стал участником второго потока программы «Время героев» в 2025 г.

28 июля кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Денис Степанов занял должность директора проектов дивизиона развития молодежных инициатив в Агентстве стратегических инициатив. 

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