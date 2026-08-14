Гендиректором «Росагролизинга» назначен первый заместитель Владимир Балтер
Генеральный директором «Росагролизинга» назначен Владимир Балтер, ранее занимавший пост первого заместителя. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Балтера избрали сроком на пять лет. Он заменил на посту гендиректора акционерного общества Павла Косова, который возглавлял «Росагролизинг» с 2018 г.
4 июня на ПМЭФ-2026 Московский кредитный банк (МКБ) профинансирует закупку сельскохозяйственной спецтехники АО «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов.
АО «Росагролизинг» создано в 2001 г. для решения задач, поставленных правительством России по развитию и модернизации отечественного АПК, при этом 100% акций компании принадлежит государству.