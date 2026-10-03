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Главная / Карьера /

Никитина освободили от должности замминистра спорта России

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин
Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Александр Никитин освобожден от должности статс-секретаря – заместителя министра спорта России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что Никитин покинул должность по собственной просьбе в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Пост статс-секретаря – замминистра спорта он занимал с июля 2024 г.

17 сентября источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называли Никитина основным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Никитин избирался в нижнюю палату от «Единой России». До работы в Минспорте он в 2021–2024 гг. занимал должность первого вице-губернатора Хабаровского края. В 2016–2020 гг. Никитин также руководил аппаратом комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

23 сентября источники «Ведомостей» говорили, что комитет по спорту, скорее всего, продолжит возглавлять Олег Матыцин.

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