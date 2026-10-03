Никитина освободили от должности замминистра спорта России

17 сентября источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называли Никитина основным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Никитин избирался в нижнюю палату от «Единой России». До работы в Минспорте он в 2021–2024 гг. занимал должность первого вице-губернатора Хабаровского края. В 2016–2020 гг. Никитин также руководил аппаратом комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.