Никитина освободили от должности замминистра спорта России

Никитина освободили от должности замминистра спорта РоссииСоответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин
Александр Никитин освобожден от должности статс-секретаря – заместителя министра спорта России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В распоряжении говорится, что Никитин покинул должность по собственной просьбе в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Пост статс-секретаря – замминистра спорта он занимал с июля 2024 г.
17 сентября источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называли Никитина основным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Никитин избирался в нижнюю палату от «Единой России». До работы в Минспорте он в 2021–2024 гг. занимал должность первого вице-губернатора Хабаровского края. В 2016–2020 гг. Никитин также руководил аппаратом комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
23 сентября источники «Ведомостей» говорили, что комитет по спорту, скорее всего, продолжит возглавлять Олег Матыцин.