Госинвестиции и проекты

Госзаказ надо будет оплатить за 30 дней

Сейчас государство задолжало поставщикам 19 млрд рублей
Сейчас государство злоупотребляет тем, что сроки законом не установлены
Сейчас государство злоупотребляет тем, что сроки законом не установлены
Андрей Гордеев / Ведомости

Закон, ограничивающий срок оплаты госзаказа 30 днями, принят Госдумой в третьем - окончательном - чтении. Раньше такое ограничение было только для контрактов с малым бизнесом, теперь для них срок сокращен вдвое - до 15 дней. Установить больший срок оплаты можно будет только для гособоронзаказа и закупок в интересах безопасности государства.

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Сейчас государство злоупотребляет тем, что сроки законом не установлены, говорилось в пояснительной записке. Уточнить норму предложило Минэкономразвития еще в сентябре 2015 г. Ничто не мешает написать в договоре, что товар должен быть поставлен в апреле, а оплачен в декабре, объяснял тогда директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов. Госзаказчики пользуются отсутствием ограничений, подтверждала вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович: связанным с чиновниками поставщикам могут заплатить сразу, а других поставить в очередь. Срываются даже оговоренные в контракте и без того длинные сроки, говорила она.

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Ряду поставщиков государство так и не заплатило. Долги перед бизнесом превышают 19 млрд руб. (данные только по европейской части России на 1 марта), говорится в сообщении Генпрокуратуры. В сентябре 2016 г. Генпрокуратура говорила о долге в 30 млрд руб.

Долги перед предпринимателями появляются из-за дефицита бюджетов, если госзаказчики, несмотря на запрет, заключают контракты без доведенных лимитов бюджетных обязательств, считает Генпрокуратура. А иногда заказчики получают «выгоды» за подписание актов сдачи-приемки работ, а аффилированным структурам могу оплатить даже невыполненные обязательства.

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Для госкомпаний и естественных монополий ограничения по срокам оплаты есть только при закупках у малого и среднего бизнеса (те же 30 дней).

По сути, сейчас бизнес кредитует государство и это негативно влияет на предпринимателей, говорит генеральный директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов. Если работа выполнена в срок, то она должна быть своевременно оплачена.

Даже лучше стало, говорит один из госзаказчиков, раньше сроки оплаты в его контрактах были 10 дней, теперь законодательно будет право предусмотреть 30. Но недобросовестные заказчики увеличат срок приемки работ или товаров, предупреждает госзказчик: например, если поставка 1 мая, а заказчик берет на проверку, возврат и приемку этого товара 100 дней, а потом еще 30 на оплату, то заплатить он может осенью.

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