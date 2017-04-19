Госзаказ надо будет оплатить за 30 дней

Закон, ограничивающий срок оплаты госзаказа 30 днями, принят Госдумой в третьем - окончательном - чтении. Раньше такое ограничение было только для контрактов с малым бизнесом, теперь для них срок сокращен вдвое - до 15 дней. Установить больший срок оплаты можно будет только для гособоронзаказа и закупок в интересах безопасности государства.

Сейчас государство злоупотребляет тем, что сроки законом не установлены, говорилось в пояснительной записке. Уточнить норму предложило Минэкономразвития еще в сентябре 2015 г. Ничто не мешает написать в договоре, что товар должен быть поставлен в апреле, а оплачен в декабре, объяснял тогда директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов. Госзаказчики пользуются отсутствием ограничений, подтверждала вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович: связанным с чиновниками поставщикам могут заплатить сразу, а других поставить в очередь. Срываются даже оговоренные в контракте и без того длинные сроки, говорила она.

Ряду поставщиков государство так и не заплатило. Долги перед бизнесом превышают 19 млрд руб. (данные только по европейской части России на 1 марта), говорится в сообщении Генпрокуратуры. В сентябре 2016 г. Генпрокуратура говорила о долге в 30 млрд руб.

Долги перед предпринимателями появляются из-за дефицита бюджетов, если госзаказчики, несмотря на запрет, заключают контракты без доведенных лимитов бюджетных обязательств, считает Генпрокуратура. А иногда заказчики получают «выгоды» за подписание актов сдачи-приемки работ, а аффилированным структурам могу оплатить даже невыполненные обязательства.

Для госкомпаний и естественных монополий ограничения по срокам оплаты есть только при закупках у малого и среднего бизнеса (те же 30 дней).

По сути, сейчас бизнес кредитует государство и это негативно влияет на предпринимателей, говорит генеральный директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов. Если работа выполнена в срок, то она должна быть своевременно оплачена.

Даже лучше стало, говорит один из госзаказчиков, раньше сроки оплаты в его контрактах были 10 дней, теперь законодательно будет право предусмотреть 30. Но недобросовестные заказчики увеличат срок приемки работ или товаров, предупреждает госзказчик: например, если поставка 1 мая, а заказчик берет на проверку, возврат и приемку этого товара 100 дней, а потом еще 30 на оплату, то заплатить он может осенью.