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Что показали на выставке «Госзаказ – за честные закупки»

Колобок, рентген, шахматы и другая отечественная продукция
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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