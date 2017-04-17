Минэкономразвития потеряло контроль над закупками
Их куратором официально стал Минфин
- Екатерина Мереминская
- / Ведомости
Е. Разумный / Ведомости
Президент подарил министру финансов Антону Силуанову госзакупки на день рождения – шутили заказчики 12 апреля, когда передачу регулирования от Минэкономразвития к Минфину одобрил Владимир Путин. 14 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее положения обоих министерств (официально оно опубликовано в понедельник).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров