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Минэкономразвития потеряло контроль над закупками

Их куратором официально стал Минфин
Е. Разумный / Ведомости

Президент подарил министру финансов Антону Силуанову госзакупки на день рождения – шутили заказчики 12 апреля, когда передачу регулирования от Минэкономразвития к Минфину одобрил Владимир Путин. 14 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее положения обоих министерств (официально оно опубликовано в понедельник).

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