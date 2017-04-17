Минэкономразвития потеряло контроль над закупками

Президент подарил министру финансов Антону Силуанову госзакупки на день рождения – шутили заказчики 12 апреля, когда передачу регулирования от Минэкономразвития к Минфину одобрил Владимир Путин. 14 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее положения обоих министерств (официально оно опубликовано в понедельник).

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