Силуанов поставил пять задач для роста экономики

Без структурных изменений темпы роста упрутся в «потолок потенциала экономики» - не выше 1,5% в год, заявил министр финансов Антон Силуанов сегодня на расширенном заседании коллегии Минфина. Но задачи у нас более амбициозные - рост не ниже среднемировых темпов - 3-3,5% в год, напомнил он. Для этого Минфин обозначил себе несколько целей.

Первая - избавиться от нефтяной зависимости, в том числе за счет бюджетного правила. С февраля уже начали тестировать новую конструкцию бюджетных правил, напомнил Силуанов, в итоге корреляция между динамикой курса и ценами на нефть снизилась, так же как и процентные ставки. «Просим поддержать предложения Минфина и сформировать проект бюджета 2018-2020 гг. на новых правилах», - обратился Силуанов к премьеру. Бюджетное правило уже способствовало макроэкономической стабильности, сокращению зависимости от цен на нефть, поддержала его председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Поддержать рост может и налоговая политика. В 2017 г. Минфин разработает конструкцию новой налоговой системы и кодекс неналоговых платежей, чтобы систематизировать правила их введения и сбора. Для оценки налоговых льгот Минфин планирует ввести концепцию налоговых расходов.

Меньше контроля - больше конкуренции

Вторая цель Минфина - улучшение конкурентных условий и сокращение административной нагрузки. Для добросовестных компаний - упрощать условия ведения бизнеса, для тех, кто использует серые схемы, - ужесточать. Для примера он привел систему АСК-НДС-2, которая позволила увеличить налоговые доходы в 2016 г. почти на 0,5 п. п. по сравнению с 2014 г. За счет системы ЕГАИС поступления акцизов по крепкому алкоголю выросли на 28% по сравнению с 2015 г. Маркировка товаров из меха привела к росту оборота изделий в несколько раз.

В 2017 г. нужно полностью перейти на новые онлайн-кассы, в таможенной сфере - создать систему мониторинга движения товаров от таможенного оформления до продажи конечному потребителю. Пилотный проект по внедрению механизма заработает уже с 1 февраля 2018 г., напомнил Силуанов. Также необходимо сокращать теневой сектор экономики. Например, интегрировать данные внебюджетных фондов и ФНС для роста собираемости страховых взносов. По оценкам Силуанова, серый «фонд» зарплат составляет 10 трлн руб.

Помочь могут и уже обсуждаемые чиновниками меры - налоговый маневр (снижение налогов на труд при повышении косвенных налогов), стимулирование роста безналичных расчетов и прослеживание операций налогоплательщиков, перечислил Силуанов. Но очень важно просчитывать инфляционные эффекты, предупредила Набиуллина.

Еще один резерв для улучшения конкурентных условий - рост эффективности госкомпаний. Выплата дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО позволит не только привлечь доходы в бюджет, но и повысить капитализацию компаний. Инвестиции, финансируемые за счет постоянного занижения доходов акционера, по определению не могут быть эффективными, предупредил Силуанов.

Дисциплинированный Минфин

Третья цель Минфина - эффективность бюджета. Для этого нужно и дальше интегрировать бюджетный и закупочный процесс, расширять казначейское сопровождение расчетов при исполнении госконтрактов. В 2017 г. казначейское сопровождение будет распространено на расчеты по гособоронзаказу, а с 2018 г. - по контрактам с единственным поставщиком, напомнил он. В будущем механизм будет распространен на субсидии регионов до уровня муниципалитетов, предупредил Силуанов. В этом году Минфин подготовит дополнительные предложения по оптимизации расходов бюджета.

Четвертая цель - трансформировать сбережения в эффективные инвестиции. Минфин планирует ввести понятие синдицированного кредита, возможности выдачи «безотзывных» сберегательных сертификатов и открытия вкладов в драгоценных металлах, перечислил Силуанов. А также напомнил о разработке системы индивидуального пенсионного капитала, подготовке ОФЗ для населения и выпуске ОФЗ в юанях. Уже сейчас есть интерес к инструменту со стороны крупных российских эмитентов, поддержала Набиуллина, технических препятствий для выпуска нет.

Последняя задача - сбалансированность бюджетов регионов. По итогам 2016 г. дефицит бюджетов регионов снизился до минимального с 2008 г. - 12,5 млрд руб., число дефицитных регионов сократились с 76 до 56 в 2015 г., сократился уровень долговой нагрузки - на 2,7 п. п. до 33,8%. Меры по сокращению госдолга регионов не работают, раскритиковала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Несмотря на то что к 1 марта были подписаны соглашения с регионами, получающими дотации, что они не должны наращивать бюджетные расходы, дефицит остается высоким, а ситуация повторяется из года в год, предупредила она. По регионам, где госдолг по-прежнему зашкаливает, будет проводиться отдельная работа, пообещал Силуанов.