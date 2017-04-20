Орешкин: у Росстата появился лоббист в правительстве

Во вторник вечером общественный совет при Минэкономразвития собрался в министерстве обсудить развитие российской статистики совместно с министром Максимом Орешкиным и руководителем Росстата Александром Суриновым. В начале апреля Росстат указом президента был передан обратно в подчинение министерству, до этого он пять лет подчинялся напрямую правительству.

Около полутора часов эксперты задавали руководителю Росстата накопившиеся вопросы. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов поинтересовался, какие три ключевые проблемы Росстата мешают ему выполнять свои задачи. Недостаток координации с другими ведомствами, вызывающий перегрузку бизнеса отчетностью, указал Суринов: «Вакханалия со сбором данных — собирают все кому не лень, идет страшное дублирование, у Росстата нет возможности скоординировать эту работу». А еще — нигилизм общества по отношению к статистике и нехватка ресурсов, доложил он, медианная зарплата статистиков в регионах — 31 000 руб.: «В этом смысле мы неконкурентоспособны». Президента РСПП Александра Шохина заинтересовало, сколько человеко-часов тратит средняя компания на заполнение отчетности, как Росстат считает цифровую экономику и почему мониторинг целей устойчивого развития, определенных ООН, может вестись только по 140 показателям из 250. Директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова посетовала на волатильность данных по оптовой торговле, на несопоставимость наборов данных после перехода на новые классификаторы и странности региональной статистики.

Суринов терпеливо отвечал, пока ведущий заседания, ректор РАНХиГС Владимир Мау не выразил удивления по поводу задаваемых вопросов: «Честно говоря, коллеги, мне казалось, будет бурная дискуссия не о том, в чем Росстат не прав». Первая проблема статистики, о которой все говорили и которую никто не поднял сейчас, — это обеспечение независимости данных, обратился он к залу. «Все умалчивают, но в кулуарах такой вопрос все поднимают», — попенял он.

Но экспертов интересовали проблемы несопоставимости ведомственной статистики и данных Росстата, расчета ВРП городов и учет жилого фонда, а также вал поручений по сбору статистики ради отчета по поручениям. Шел второй час заседания и десятый час вечера, «все уже устали», призывал выступающих к лаконичности Мау. «По существу, мы все уверены в непредвзятости Росстата и Минэкономразвития», — объяснил наконец отсутствие бурной дискуссии о независимости статслужбы Шохин. Но в обществе действительно возникает вопрос, не является ли перевод Росстата в подчинение Минэкономразвития способом решить экономические задачи административными методами, признал Шохин. Поэтому было бы правильно дать общественности некий сигнал о наличии технологии обеспечения независимости Росстата, предложил он: например, создать межведомственный комитет с участием экспертного сообщества.

Главная задача министерства — создать площадку для обсуждения, поддержал идею Орешкин. Он пообещал помочь Росстату с решением проблем и межведомственной координации, и финансового обеспечения: «У Росстата появляется лоббист на уровне правительства». Сам министр начинал карьеру, работая со статистикой, вспомнил он. «Я четыре года занимался статистикой платежного баланса в ЦБ, она мне очень много дала. Я понимаю проблемы статистики, поэтому отстаивать интересы статистического ведомства — это у меня, можно сказать, в крови», — заверил Орешкин общественный совет.

«Похоже, основной месседж Росстату: будет расти ВВП, будут и деньги на обследование», — съязвил Мау. «Если ВВП будет нарисованным, денег от этого больше не станет», — рассудил Орешкин. «Это вы сказали, товарищ министр!» — обратил внимание Мау. Судя по экономической истории, дискуссия о статусе статслужбы может быть бесконечной, заключил он. Первая была еще в 1926 г., напомнил он, в итоге в 1928 г. Центральное статистическое управление (ЦСУ) присоединили к Госплану, после чего пошел бурный рост промышленности и успехи первой пятилетки. Потом, правда, весь состав и того, и другого посадили, напомнил историю Мау, и общественный совет перешел к обсуждению второго вопроса — о развитии самого Минэкономразвития.