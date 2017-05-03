Некоторые госкомпании cмогут направить на дивиденды меньше 50%

В прошлом году правительство решило повысить дивиденды для госкомпаний с 25% до 50% чистой прибыли. В этом году оно все никак не может определиться: всем ли платить половину или кому-то деньги нужны больше.

На прошлой неделе, казалось, правительство поставило точку – поручило Минэкономразвития собрать дивиденды с АО, исходя из уровня не менее 50% прибыли компании по МСФО. Никаких исключений не предусматривалось (кроме «Роснефти», которая формально не госкомпания, поскольку принадлежит «Роснефтегазу»).

Однако сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что исключения по уровню дивидендов все же возможны. «Но при этом каждое должно быть хорошо обосновано», – подчеркнул он.

Отдельные исключения принятому распоряжению не противоречат, говорит федеральный чиновник: «Это же решение правительства, оно действует, но если по отдельной компании (например, в оборонно-промышленном комплексе) будет другое решение правительства, оно тоже будет действовать».

Не только «Роснефть»

Основным претендентом на исключение может быть «Газпром». В прошлом году компания заплатила только 24% по МСФО, в этом году менеджмент уже рекомендовал совету директоров монополии платить дивиденды на уровне прошлого года. Однако если постановление прошлого года оставляло лазейки для исключения (требовало делать скидку на инвестпрограмму, которая у «Газпрома» традиционно большая), в этом году в распоряжении никаких оснований для этого нет.

В постановлении очень четко прописано - платят все, указывает чиновник Белого дома. «Когда вышло распоряжение правительства, уже было понятно, что «Газпром» просто так без боя не сдастся», – констатирует федеральный чиновник.

Обсуждать дивиденды конкретно «Газпрома» Дворкович вчера отказался, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер также ушел от ответа на вопрос журналистов.

«Газпром» – самый крупный плательщик дивидендов в бюджет. Его чистая прибыль по МСФО в 2016 г. составила 951,6 млрд руб., показав рост на 21% год к году. Почти половина (464 млрд руб.) – бумажный доход за счет курсовых разниц, но дивиденды все равно должны платить от всей прибыли по МСФО, включая бумажные статьи.

У «Газпрома» могут найтись обоснования для меньших выплат: надо строить «Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Силу Сибири» общей суммой в 1,55–1,6 трлн руб., по прогнозам «Ренессанс капитала». И если у «Роснефти» денежный поток после всех инвестиций остается положительный, у «Газпрома», по прогнозам аналитиков, денежный поток уйдет в минус. Придется занимать, чтобы выплатить дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО, оценивает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Но отношение долга к EBITDA (1,6) позволяет это сделать.

Инвесторы не верят, что «Газпром» заплатит половину, скептичен управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров: «По нашим данным, у них не хватает для этого денежного потока; чтобы заплатить, надо срезать инвестрасходы – но они этого делать не собираются».