Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Награда найдет менеджера
Правительство никак не решится ограничить вознаграждения менеджерам госкомпаний
Мешают лоббисты, признают чиновники
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Госкомпаниям пока удается защитить премии своих топ-менеджеров от единой для всех методики
Евгений Разумный / Ведомости
Единую методику вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний Минэкономразвития готовит с прошлого года. В апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов концептуально одобрил документ, поручив его доработать. Минэкономразвития задание выполнило, в мае снова внесло документ в правительство, откуда его снова вернули на доработку, рассказывают участник совещания у Шувалова и два федеральных чиновника.
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