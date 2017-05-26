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Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Награда найдет менеджера

Правительство никак не решится ограничить вознаграждения менеджерам госкомпаний

Мешают лоббисты, признают чиновники

Единую методику вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний Минэкономразвития готовит с прошлого года. В апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов концептуально одобрил документ, поручив его доработать. Минэкономразвития задание выполнило, в мае снова внесло документ в правительство, откуда его снова вернули на доработку, рассказывают участник совещания у Шувалова и два федеральных чиновника.

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