Правительство никак не решится ограничить вознаграждения менеджерам госкомпаний

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Награда найдет менеджера

Госкомпаниям пока удается защитить премии своих топ-менеджеров от единой для всех методики Евгений Разумный / Ведомости

Единую методику вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний Минэкономразвития готовит с прошлого года. В апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов концептуально одобрил документ, поручив его доработать. Минэкономразвития задание выполнило, в мае снова внесло документ в правительство, откуда его снова вернули на доработку, рассказывают участник совещания у Шувалова и два федеральных чиновника.