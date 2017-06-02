Макроэкономика и бюджет

Минфин посчитал расходы на индексацию «немайских» бюджетников

Но окончательного решения, как индексировать, пока нет

Майскими указами охвачены не все работники бюджетной сферы, не все бюджетники, сказал президент Владимир Путин на прошлой неделе: и предложил продумать индексацию зарплат «неуказных» бюджетников на инфляцию (по прогнозу 3,8%).

Индексация зарплат коснется порядка 5,8 млн работников бюджетной сферы, следует из данных Минтруда: из них 1,9 млн занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн — в учреждениях субъектов и в муниципальных учреждениях. Основная нагрузка ляжет на региональные бюджеты: 69 млрд руб. включая госслужащих (или 50 млрд руб. без них), сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. Расходы федерального бюджета в Минфине оценили в 22 млрд руб.

Но правительство еще не выработало окончательно подходы и должно определиться — индексировать одинаково или вводить дифференциацию, указывает министр. Фонд оплаты труда бюджетникам учитывается в госзадании, поэтому некоторые бюджетные учреждения сами повышали зарплаты, объяснил Силуанов: в результате в структуре фонда оплаты труда возникли дисбалансы.

В социальной сфере к «неуказным бюджетникам» относятся административные работники — экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженерно-технические и вспомогательные работники, которые обслуживают здания и оборудование, — инженеры, программисты, слесари, сантехники и уборщики, перечислили в Минтруде. В эту же категорию входят специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи и т. д.

Кроме того, в бюджетной сфере, согласно пояснениям Минтруда, индексация может коснуться работников государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, ветеринаров, метеорологов, сотрудников службы занятости.

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