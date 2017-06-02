Минфин посчитал расходы на индексацию «немайских» бюджетников

Но окончательного решения, как индексировать, пока нет

Е. Разумный / Ведомости

Майскими указами охвачены не все работники бюджетной сферы, не все бюджетники, сказал президент Владимир Путин на прошлой неделе: и предложил продумать индексацию зарплат «неуказных» бюджетников на инфляцию (по прогнозу 3,8%).

Индексация зарплат коснется порядка 5,8 млн работников бюджетной сферы, следует из данных Минтруда: из них 1,9 млн занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн — в учреждениях субъектов и в муниципальных учреждениях. Основная нагрузка ляжет на региональные бюджеты: 69 млрд руб. включая госслужащих (или 50 млрд руб. без них), сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. Расходы федерального бюджета в Минфине оценили в 22 млрд руб.

Но правительство еще не выработало окончательно подходы и должно определиться — индексировать одинаково или вводить дифференциацию, указывает министр. Фонд оплаты труда бюджетникам учитывается в госзадании, поэтому некоторые бюджетные учреждения сами повышали зарплаты, объяснил Силуанов: в результате в структуре фонда оплаты труда возникли дисбалансы.

В социальной сфере к «неуказным бюджетникам» относятся административные работники — экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженерно-технические и вспомогательные работники, которые обслуживают здания и оборудование, — инженеры, программисты, слесари, сантехники и уборщики, перечислили в Минтруде. В эту же категорию входят специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи и т. д.

Кроме того, в бюджетной сфере, согласно пояснениям Минтруда, индексация может коснуться работников государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, ветеринаров, метеорологов, сотрудников службы занятости.