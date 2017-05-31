Рядовые чиновники разбогатеют за счет руководства

Повышение зарплат чиновникам и силовикам в 29 раз больше экономии на зарплатах высших чиновников Андрей Гордеев / Ведомости

Сокращение зарплат высших чиновников на 10% сэкономит бюджету-2017 чуть более 609 млн руб., следует из пояснительной записки к бюджетным поправкам, внесенным в Госдуму правительством. Почти ту же сумму (около 601 млн руб.) удалось сохранить в казне по итогам 2016 г., видно из пояснительной записки к прошлогодним поправкам правительства в бюджет. Под действие изданного в 2015 г. по инициативе Думы указа президента о сокращении зарплат попали сами парламентарии, президент, премьер, министры, директора спецслужб, служащие администрации президента и аппарата правительства. Дороже всего указ обходится бюджетам Думы и Совета Федерации – их предложено урезать в 2017 г. на 230,5 млн и 96 млн руб. соответственно. Эффект от сокращения выплат президенту и его администрации оценен в 1,5 млн руб., премьеру, его заместителям и аппарату – в 6,4 млн руб.

В то же время на повышение зарплат чиновникам и силовикам правительство предлагает добавить свыше 17,7 млрд руб. – в 29 раз больше экономии на зарплатах высших чиновников и почти вдвое больше общей экономии на зарплатах служащим, подсчитали «Ведомости». С учетом трат на повышение зарплат бюджетникам согласно майским указам общая сумма предложенных дополнительных расходов на содержание служащих достигнет 18,2 млрд руб. Пояснительная записка, в частности, сообщает о планах увеличить почти на 7,3 млрд руб. ассигнования на зарплаты управляющих подразделений МВД, повысить зарплаты во ФСИН на 1,7 млрд руб. в связи с увеличением МРОТа и увеличить штатную численность МИДа, Минюста, ФССП и ряда других ведомств.

В пресс-службе Минфина не смогли ответить на запрос «Ведомостей», пообещав дать ответ позже.

Противоречий между акцией по сокращению зарплат высшим чиновникам и наращиванием трат на аппарат нет, считает доцент НИУ ВШЭ Павел Кудюкин: «Урезание зарплат высшим чиновникам было политической акцией, она демонстрировала: «Мы не только вас призываем пояса затянуть, мы и себе затягиваем». Хотя для них 10%-ное сокращение далеко не столь существенно, как для других». Повышение же зарплат другим категориям чиновников довольно стандартно, отмечает Кудюкин: «Нужно же покупать лояльность».