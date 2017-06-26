Reuters: ФРС сообщила властям США, что Россия боялась жестких санкций

Во время присоединения Крыма власти США благодаря данным ФРС узнали, что Россия всерьез опасается жестких санкций А. Гордеев / Ведомости

Федеральная резервная система США (ФРС), хранящая порядка $3,3 трлн международных резервов центробанков и правительств мира, иногда делится конфиденциальной информацией о движении средств с официальным Вашингтоном, пишет Reuters со ссылкой на многочисленных действующих и бывших чиновников ФРС и минфина. Во время присоединения Крыма власти США благодаря данным ФРС узнали, что Россия всерьез опасается жестких санкций.

По данным источников агентства, за последние 15 лет власти США семь раз получали от ФРС ключевую информацию о непубличных действиях правительств других стран или реальных рыночных трендах и в ряде случаев действовали на основе этой информации.

Так, в марте 2014 г., сразу после введения США сравнительно мягких персональных санкций против российских бизнесменов, ФРС подтвердила, что именно Банк России тогда же вывел $115 млрд из Федерального резервного банка Нью-Йорка. «Несмотря на залихватскую официальную риторику Кремля, ФРС и минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США, - цитирует Reuters бывшего чиновника ФРС. - Примерно через полмесяца деньги вернулись на счет, однако с тех пор за ним наблюдают, чтобы проследить, какие санкции заставят Россию выводить резервы».

Ни российский ЦБ, ни посольство России в Вашингтоне не предоставили комментариев Reuters. ФРС подтвердила агентству практику раскрытия информации о движении средств, но не дала комментариев о конкретных случаях. «Наше соглашение предусматривает предоставление информации федеральным властям в некоторых обстоятельствах, однако мы требуем глубоко обоснованного запроса и гарантий конфиденциальности при обработке этой информации. Подобные случаи единичны и касаются таких вопросов, как соблюдение санкционного режима и противодействия отмыванию», - сказала представитель ФРБ Нью-Йорка.

Reuters пишет, что счета иностранных агентов в ФРС мониторит малочисленное подразделение по работе со счетами ЦБ и правительств (CBIAS), запросы в которое приходят в основном из Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) и касаются финансирования терроризма.

Однако, к примеру, в разгар финансового кризиса 2008 г. минфин США выяснил у ФРС, что именно Народный банк Китая прекратил скупку краткосрочного долга ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. Эта информация в дальнейшем повлекла национализацию этих агентств в сентябре 2008 г. А после «арабской весны» 2010 г. госдепартамент США пытался выяснить в CBIAS, кто именно контролирует активы ЦБ Ливии и Йемена: повстанцы или власти.