МВФ перестал надеяться на налоговую реформу в США

Специалисты МВФ не хотят учитывать расчеты администрации президента США в своих прогнозах Carlos Barria / Reuters

Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста США в связи с уменьшением надежд на то, что республиканцы смогут в этом году осуществить налоговые реформы. Ранее фонд ожидал, что снижение налогов и увеличение затрат на инфраструктуру ускорят экономику.

В апреле МВФ ожидал, что действия администрации президента Дональда Трампа увеличат темп роста ВВП страны с 2,3% в этом году до 2,5% в следующем. Но теперь фонд перестал учитывать в своих прогнозах существенное изменение политики Вашингтона, так как у властей по-прежнему много разногласий относительно налоговых реформ, государственных затрат и сокращения бюджетного дефицита. Поэтому теперь МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 2,1% в 2017-2018 гг. и его замедление до 1,8% к 2020 г.

Администрация Трампа обещала представить законопроект о налоговой реформе на рассмотрение конгресса к сентябрю. Но работа замедляется из-за разногласий внутри республиканской партии по поводу реформы здравоохранения и преследующего Белый дом расследования по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы.

Кроме того, представленные в апреле министром финансов Стивеном Мнучином и директором Национального совета по экономике Гари Коном предложения по изменению налогового законодательства подверглись критике за отсутствие деталей и то, что план может привести к росту бюджетного дефицита. Одно из основных положений – снижение ставки федерального налога на прибыль корпораций с 35% до 15%. По оценкам Объединенного налогового комитета при конгрессе, такой шаг приведет к недополучению $2 трлн в бюджет в течение 10 лет. Также Белый дом хочет снизить налоги для физических лиц, на наследство и репатриацию прибыли транснациональных корпораций.

Налоговая реформа позволит ускорить экономический рост до 3% к 2021 г., чем компенсирует снижение налоговых ставок, настаивает администрация Трампа. Но МВФ считает такие оценки слишком оптимистичными «даже при идеальном сочетании мер, направленных на ускорение роста», и не учитывает прогнозы Белого дома в своем анализе.

МВФ отметил «фактически полную занятость» и то, что США сейчас переживают третий по продолжительности период экономического роста с 1850 г. Но фонд предупредил о необходимости серьезных реформ, так как доходы более половины американцев с поправкой на инфляцию сейчас меньше, чем в 2000 г. Кроме того, 13,5% населения живут за чертой бедности, а это один из худших результатов среди развитых стран. По оценкам фонда, доллар сейчас переоценен на 10-20%, что негативно сказывается на конкурентоспособности США. Также экономике мешает рост госдолга. «По нашему мнению, с точки зрения обеспечения роста доходов для широких слоев населения экономическая модель США работает не настолько хорошо, насколько могла бы», – заявил Алехандро Вернер, директор департамента стран Западного полушария МВФ.

МВФ также дал несколько рекомендаций Федеральной резервной системе. Специалисты фонда считают, что ей следует продолжать повышение процентных ставок и позволить инфляции временно превысить целевые 2%, учитывая слабость экономики. По оценкам МВФ, в этом году рост потребительских цен составит 1,8%, а в следующем – 2,2%. «Думаю, ФРС сейчас более-менее готова продолжать повышать ставки, потому что ее больше волнует возможность отстать [от экономического цикла] и необходимость перезарядить свое оружие, чтобы использовать его в случае рецессии», – говорит Брэд Макмиллан, директор по инвестициям Commonwealth Financial (цитата по Reuters).