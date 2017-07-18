Белый дом сформулировал цели переговоров по новым условиям NAFTA

В переговорах об изменении условий североамериканского соглашения о свободной торговле США с Канадой и Мексикой (NAFTA) приоритетом Белого дома станет сокращение торгового дефицита баланса США за счет улучшения доступа американских товаров на рынки Канады и Мексики. Это сообщает Reuters. Также Вашингтон намерен ограничить для партнеров возможности манипулирования с курсами валют, впрочем, эти пункты касаются, скорее, будущих сделок, поскольку Мексику и Канаду до сих пор никто не уличал в таких манипуляциях, отмечает агентство. Эти цели сформулировал представитель США по торговле Роберт Лайтхайзер. Соответствующий документ направлен на согласование в Конгресс.

Ранее президент Дональд Трамп грозил, что Америка может выйти из NAFTA из-за невыгодности соглашения для США. О договоре, действующем с 1994 г., он отзывался как о «катастрофе». По его словам, NAFTA благоприятствует канадскому и мексиканскому импорту и стало причиной потери американцами более четверти рабочих мест. В апреле СМИ писали, что Белый дом готовит пересмотр NAFTA или даже выход из соглашения и собирается согласовать текст соответствующего указа с конгрессменами. Однако 27 апреля Белцй дом сообщил, что в телефонных беседах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Пеньей Ньето Трамп заявил, что он не планирует немедленного выхода из соглашения. Стороны договорились «возобновить переговоры по NAFTA в интересах всех трех стран». Заявление Лайтхайзера стало первым шагом США в переговорах о возможном изменении условий соглашения.

Как сообщает The Wall Street Journal, в проекте также указан приоритет американских компаний при выборе поставщиков для госзакупок, и предложения по решению проблем с Мексикой, связанных с рынком труда и экологией.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала направленный в Конгресс США перечень приоритетов «частью внутреннего процесса» для США. Источник, близкий к правительству Канады, отметил, что документ «не вызывает шока». Он же сообщил, что представители трех стран 18 июля обсудят в Вашингтоне логистику будущих переговоров, которые могут начаться в середине августа.

Министерство экономики Мексики пообещало стремиться к конструктивным переговорам, чтобы в результате расширилась взаимная торговля и вырос поток инвестиций, усилилось сотрудничество и экономическая интеграция. Высокопоставленный чиновник правительства Мексики сказал Reuters, что перечень целей США «не такой страшный, как он ожидал», и выразил удовлетворение, что США не ввели штрафные тарифы, как грозил Трамп.

Представленный план вызвал сдержанную реакцию бизнеса и конгрессменов-республиканцев, отмечает WSJ. Конгрессмены-демократы уже раскритиковали документ за расплывчатость формулировок и недостаточность предлагаемых мер.