Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Лечить и учить чужих

Правительство поставило в приоритет развитие медицинского и образовательного туризма

Спрос на него должны обеспечить выходцы из азиатских стран
  • Татьяна Ломская,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Российское правительство решило поддержать экспорт национальной медицины и образования – эти услуги вошли в перечень экспортных направлений, которым власти будут оказывать приоритетную поддержку (см. врез).

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