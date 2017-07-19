Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Лечить и учить чужих
Правительство поставило в приоритет развитие медицинского и образовательного туризма
Спрос на него должны обеспечить выходцы из азиатских стран
- Татьяна Ломская,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Главная надежда российского образования и медицины – азиаты
Виталий Аньков / РИА Новости / Ведомости
Российское правительство решило поддержать экспорт национальной медицины и образования – эти услуги вошли в перечень экспортных направлений, которым власти будут оказывать приоритетную поддержку (см. врез).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}