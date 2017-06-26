МИД рассказал, что пугает иностранных туристов в России

Желающих побывать в России иностранных туристов волнует не столько сложность в получении виз, сколько неразвитость туристической инфраструктуры. С таким заявлением выступил начальник отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД России Юрий Иванов.

«Большую озабоченность у иностранных туристов вызывает... недостаточное развитие гостиничной и транспортной сети, пропускной способности объектов культуры в сочетании с невысоким качеством и завышенной стоимостью туристических услуг», - заявил он на заседании экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике.

В ведомстве считают, что только упрощенный или безвизовый въезд не может гарантировать ожидаемое увеличение туристического потока «в условиях недостаточного развития туристической инфраструктуры, не в полной мере удовлетворяющей запросы иностранцев».

Страны - лидеры по туристической привлекательности, такие как Франция, США, Испания, Италия, Германия, Великобритания, не используют односторонний безвизовый въезд для привлечения иностранных туристов. Помимо этого, в МИДе считают, что одностороннее упрощение виз или, например, «отмена визового контроля иностранных граждан без учета их иностранной принадлежности в условиях сложившейся международной обстановки не отвечает интересам нацбезопасности России».

В прошлом году рост въездного туризма составил 7%, 3,3 млн иностранцев посетили Россию в качестве туристов в 2016 г., что на 11,2% превышает показатели 2015 г. и на 25% 2014 г. Количество туристических виз, оформленных российскими консульскими учреждениями, в 2016 г. увеличилось на 18% по сравнению с 2015 г. и составило 1,4 млн штук.